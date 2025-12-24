Рейтинг@Mail.ru
В США узнали, что произошло с Украиной после потери Северска
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 24.12.2025
В США узнали, что произошло с Украиной после потери Северска
В США узнали, что произошло с Украиной после потери Северска - РИА Новости, 24.12.2025
В США узнали, что произошло с Украиной после потери Северска
Отступление ВСУ из Северска в ДНР значительно ухудшило переговорную позицию Украины, пишет The New York Times. РИА Новости, 24.12.2025
В США узнали, что произошло с Украиной после потери Северска

NYT: отступление ВСУ из Северска сильно ухудшило переговорную позицию Киева

© Минобороны РоссииОсвобождённый Северск
Освобождённый Северск - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Минобороны России
Освобождённый Северск
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Отступление ВСУ из Северска в ДНР значительно ухудшило переговорную позицию Украины, пишет The New York Times.
"Город Северск служил опорным пунктом в подконтрольной ВСУ части ДНР. <…> Украина заявила во вторник, что ее войска оставили Северск <…>, что еще больше осложнит позицию Киева на продолжающихся мирных переговорах с Россией", — говорится в материале.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Guardian раскрыла, с чем столкнулись ВСУ после нападения на Курскую область
Вчера, 17:12
Издание отмечает, что наступление российских бойцов в этом районе только усиливается, а с ним и давление на украинских боевиков. По словам автора статьи, отступление ВСУ из Северска облегчит освобождение Россией Славянска и Краматорска.
Об освобождении Северска начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину 11 декабря. Спустя почти две неделю Генштаб ВСУ признал потерю города.
Северск расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Он имел важное значение для ВСУ, поскольку его освобождение позволяет российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Боевики ВСУ под Купянском три дня сидят без воды, сообщили силовики
Вчера, 19:06
