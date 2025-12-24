Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Павловка, Старая Гута, Кондратовка, Нововасилевка, Писаревка, Новая Сечь и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рыбалкино, Старицы и Избицкое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
