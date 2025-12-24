В Севастополе простились с погибшей при атаке БПЛА школьницей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Прощание с 15-летней Ариной Дроздовой, погибшей в результате тяжелого ранения из-за атаки украинских беспилотников на Севастополь, прошло в храме Архистратига Божия Михаила в центре города, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.

Организацию доставки тела девушки из Москвы, прощания и похорон в Севастополе взяли на себя власти региона, сообщили РИА Новости в правительстве города.

"Отпевание прошло сегодня в храме в честь Архистратига Божия Михаила. С девочкой пришли проститься родные, близкие, друзья, одноклассники и простые севастопольцы. Нет сильнее горя, чем потеря ребенка. Нет большей боли, чем провожать в путь того, кто только начинал жить. Мои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Арины. Севастополь скорбит вместе с вами. Вечная память Арине", - написал Развожаев в канале Мах.