Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе простились с погибшей при атаке БПЛА школьницей - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/sevastopol-2064423109.html
В Севастополе простились с погибшей при атаке БПЛА школьницей
В Севастополе простились с погибшей при атаке БПЛА школьницей - РИА Новости, 24.12.2025
В Севастополе простились с погибшей при атаке БПЛА школьницей
Прощание с 15-летней Ариной Дроздовой, погибшей в результате тяжелого ранения из-за атаки украинских беспилотников на Севастополь, прошло в храме Архистратига... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:33:00+03:00
2025-12-24T17:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
москва
михаил развожаев
происшествия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:143:2781:1707_1920x0_80_0_0_b1b269cad81f3b4473e833b54c8b619d.jpg
https://ria.ru/20251218/devochka-2063042852.html
https://ria.ru/20251221/gosduma-2063673257.html
севастополь
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d27fa2f19a80ce9282ce62d62798395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, москва, михаил развожаев, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Москва, Михаил Развожаев, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Севастополе простились с погибшей при атаке БПЛА школьницей

Прощание с погибшей при атаке дронов ВСУ школьницей прошло в храме в Севастополе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на город Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Прощание с 15-летней Ариной Дроздовой, погибшей в результате тяжелого ранения из-за атаки украинских беспилотников на Севастополь, прошло в храме Архистратига Божия Михаила в центре города, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.
Арина получила тяжелое ранение при атаке украинских БПЛА 30 ноября на город, позднее была отправлена на лечение в Москву. 18 декабря девушка скончалась в столичной больнице, сообщил ранее севастопольский губернатор Михаил Развожаев.
Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку транспортировали на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Умерла девочка, пострадавшая при атаке украинских БПЛА на Севастополь
18 декабря, 19:32
«
"Прощание с Ариной Дроздовой прошло в храме Архистратига Михаила, на улице Ленина – в самом центре в Севастополе. Проститься с девушкой пришли десятки севастопольцев, в том числе ровесников погибшей. На церемонии также присутствовали представители правительства города. Многие не сдерживали слез", - сказала РИА Новости Песчанская.
Организацию доставки тела девушки из Москвы, прощания и похорон в Севастополе взяли на себя власти региона, сообщили РИА Новости в правительстве города.
Соболезнования родным и близким также выразил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отпевание прошло сегодня в храме в честь Архистратига Божия Михаила. С девочкой пришли проститься родные, близкие, друзья, одноклассники и простые севастопольцы. Нет сильнее горя, чем потеря ребенка. Нет большей боли, чем провожать в путь того, кто только начинал жить. Мои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Арины. Севастополь скорбит вместе с вами. Вечная память Арине", - написал Развожаев в канале Мах.
Город Севастополь на черноморском побережье Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Госдуме прокомментировали гибель девочки при атаке ВСУ на Севастополь
21 декабря, 17:58
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМоскваМихаил РазвожаевПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала