https://ria.ru/20251224/sevastopol-2064423109.html
В Севастополе простились с погибшей при атаке БПЛА школьницей
В Севастополе простились с погибшей при атаке БПЛА школьницей - РИА Новости, 24.12.2025
В Севастополе простились с погибшей при атаке БПЛА школьницей
Прощание с 15-летней Ариной Дроздовой, погибшей в результате тяжелого ранения из-за атаки украинских беспилотников на Севастополь, прошло в храме Архистратига... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:33:00+03:00
2025-12-24T17:33:00+03:00
2025-12-24T17:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
москва
михаил развожаев
происшествия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:143:2781:1707_1920x0_80_0_0_b1b269cad81f3b4473e833b54c8b619d.jpg
https://ria.ru/20251218/devochka-2063042852.html
https://ria.ru/20251221/gosduma-2063673257.html
севастополь
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d27fa2f19a80ce9282ce62d62798395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, москва, михаил развожаев, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Москва, Михаил Развожаев, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Севастополе простились с погибшей при атаке БПЛА школьницей
Прощание с погибшей при атаке дронов ВСУ школьницей прошло в храме в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Прощание с 15-летней Ариной Дроздовой, погибшей в результате тяжелого ранения из-за атаки украинских беспилотников на Севастополь, прошло в храме Архистратига Божия Михаила в центре города, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.
Арина получила тяжелое ранение при атаке украинских БПЛА 30 ноября на город, позднее была отправлена на лечение в Москву
. 18 декабря девушка скончалась в столичной больнице, сообщил ранее севастопольский губернатор Михаил Развожаев
.
«
"Прощание с Ариной Дроздовой прошло в храме Архистратига Михаила, на улице Ленина – в самом центре в Севастополе
. Проститься с девушкой пришли десятки севастопольцев, в том числе ровесников погибшей. На церемонии также присутствовали представители правительства города. Многие не сдерживали слез", - сказала РИА Новости Песчанская.
Организацию доставки тела девушки из Москвы, прощания и похорон в Севастополе взяли на себя власти региона, сообщили РИА Новости в правительстве города.
Соболезнования родным и близким также выразил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отпевание прошло сегодня в храме в честь Архистратига Божия Михаила. С девочкой пришли проститься родные, близкие, друзья, одноклассники и простые севастопольцы. Нет сильнее горя, чем потеря ребенка. Нет большей боли, чем провожать в путь того, кто только начинал жить. Мои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Арины. Севастополь скорбит вместе с вами. Вечная память Арине", - написал Развожаев в канале Мах.