ПВО в Севастополе отражает атаку украинских беспилотников
ПВО в Севастополе отражает атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 24.12.2025
ПВО в Севастополе отражает атаку украинских беспилотников
Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, работает ПВО, число сбитых целей увеличилось до пяти, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.12.2025
ПВО в Севастополе отражает атаку украинских беспилотников
ПВО в Севастополе сбила пять воздушных целей