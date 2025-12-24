Рейтинг@Mail.ru
ПВО в Севастополе отражает атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 24.12.2025
10:11 24.12.2025
ПВО в Севастополе отражает атаку украинских беспилотников
ПВО в Севастополе отражает атаку украинских беспилотников
Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, работает ПВО, число сбитых целей увеличилось до пяти, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
севастополь
ПВО в Севастополе отражает атаку украинских беспилотников

ПВО в Севастополе сбила пять воздушных целей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, работает ПВО, число сбитых целей увеличилось до пяти, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось о двух сбитых целях.
Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей. Не пренебрегайте мерами безопасности!", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
