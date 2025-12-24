Сервис "Профессионалы экспорта" увеличил число поддержанных компаний на 59%

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт", которую развивает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ), увеличил число получивших поддержку компаний на 59% в 2025 году, говорится в сообщении РЭЦ.

"Сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт", которую развивает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) подвел итоги работы за 2025 год. Инструмент подтвердил статус одного из самых востребованных драйверов ВЭД: за год через систему прошло более 6 тысяч заявок, а количество компаний, получивших реальную поддержку, выросло на 59%, достигнув отметки в 662 предприятия", - сказано в сообщении.

Основными пользователями сервиса стали компании малого и среднего бизнеса. Высокий спрос со стороны МСП обусловлен не только удобством интерфейса, но и возможностью получения услуг с привлечением господдержки через региональные Центры поддержки экспорта. На текущий момент в экосистеме сервиса аккредитовано 710 профессиональных партнеров РЭЦ. Компании могут заказать услуги по 9 ключевым направлениям: от глубокой аналитики рынков и правового сопровождения до сложной логистики и прямого поиска зарубежных покупателей.

"Наша задача – сделать доступ к профессиональной поддержке одинаково простым и удобным для экспортеров любого масштаба, вне зависимости от региона и уровня экспортного опыта. Именно поэтому мы уделяем особое внимание формированию партнерской сети сервиса. Каждый партнер проходит аккредитацию и соответствует установленным требованиям по экспертизе и деловой репутации", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.

Практическую эффективность сервиса доказывают реальные кейсы. Курганский завод, производитель трубопроводной арматуры, использовал платформу для оптимизации поставок в Белоруссию.

"Нам было важно снизить итоговую стоимость продукта на рынке Беларуси. Подрядчика выбрали непосредственно на сервисе "Профессионалы экспорта". Мы ориентировались на высокую оценку, положительные отзывы и приемлемую стоимость услуг. Благодаря работе исполнителя, аккредитованного на платформе "Мой экспорт", мы смогли увеличить объемы продаж", - уточнил руководитель направления экспорта компании Сергей Первухин.