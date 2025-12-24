Рейтинг@Mail.ru
Потомок Чайковского оценил влияние балета "Щелкунчик" на образ России в США - РИА Новости, 24.12.2025
08:26 24.12.2025
Потомок Чайковского оценил влияние балета "Щелкунчик" на образ России в США
Потомок Чайковского оценил влияние балета "Щелкунчик" на образ России в США
Балет Петра Чайковского "Щелкунчик" давно стал одной из главных рождественских традиций в США, и он может развивать у американцев интерес к русскому миру, такое РИА Новости, 24.12.2025
сша, петр чайковский, петр ильичев, новый год
США, Петр Чайковский, Петр Ильичев, Новый год
Потомок Чайковского оценил влияние балета "Щелкунчик" на образ России в США

Фон Мекк заявил, что "Щелкунчик" развивает интерес американцев к русскому миру

Балет "Щелкунчик"
Балет Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Балет "Щелкунчик". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Балет Петра Чайковского "Щелкунчик" давно стал одной из главных рождественских традиций в США, и он может развивать у американцев интерес к русскому миру, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости пра-пра-правнучатый племянник композитора Денис фон Мекк.
"Щелкунчик" - это всенародно любимый балет, который ассоциируется у большинства американцев с Рождеством - главным семейным неполитическим праздником", - сообщил фон Мекк.
Он отметил, что эта музыка звучит полностью или фрагментами не только в театре, но и по радио и телевидению, и в рекламе. По его словам, балет "Щелкунчик" способствуют формированию положительного образа русской культуры среди американцев.
"Я бы даже расширил это до русского мира в целом. Главное, что эта музыка показывает сердце и душу русского композитора слушателям разных национальностей и формирует хорошее отношение к той стране, выходцем из которой и патриотом которой был Пётр Ильич", - отметил потомок Чайковского.
Фон Мекк также признался, что считает музыку культурным кодом. По его словам, если люди слушают ее из года в год и она им нравится, значит, этот код формирует у них положительные эмоции и привычки.
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Стали известны исполнители главных ролей в "Щелкунчике" 31 декабря
