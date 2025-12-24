Потомок Чайковского оценил влияние балета "Щелкунчик" на образ России в США

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Балет Петра Чайковского "Щелкунчик" давно стал одной из главных рождественских традиций в США, и он может развивать у американцев интерес к русскому миру, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости пра-пра-правнучатый племянник композитора Денис фон Мекк.

"Щелкунчик" - это всенародно любимый балет, который ассоциируется у большинства американцев с Рождеством - главным семейным неполитическим праздником", - сообщил фон Мекк.

Он отметил, что эта музыка звучит полностью или фрагментами не только в театре, но и по радио и телевидению, и в рекламе. По его словам, балет "Щелкунчик" способствуют формированию положительного образа русской культуры среди американцев.

"Я бы даже расширил это до русского мира в целом. Главное, что эта музыка показывает сердце и душу русского композитора слушателям разных национальностей и формирует хорошее отношение к той стране, выходцем из которой и патриотом которой был Пётр Ильич ", - отметил потомок Чайковского