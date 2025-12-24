https://ria.ru/20251224/sboy-2064209494.html
Пресс-конференция глав МИД Турции и Сирии прервалась из-за неисправности
Пресс-конференция глав МИД Турции и Сирии прервалась из-за неисправности - РИА Новости, 24.12.2025
Пресс-конференция глав МИД Турции и Сирии прервалась из-за неисправности
Техническая неисправность стала причиной преждевременного завершения совместной пресс-конференции министров иностранных дел Турции и Сирии в Дамаске, вызвавшей... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T01:00:00+03:00
2025-12-24T01:00:00+03:00
2025-12-24T01:00:00+03:00
В мире, Турция, Сирия, Дамаск (город), Хакан Фидан
Пресс-конференция глав МИД Турции и Сирии прервалась из-за неисправности
Пресс-конференцию глав МИД Турции и Сирии в Дамаске прервали из-за сбоя
АНКАРА, 24 дек — РИА Новости. Техническая неисправность стала причиной преждевременного завершения совместной пресс-конференции министров иностранных дел Турции и Сирии в Дамаске, вызвавшей неоднозначную реакцию в турецких соцсетях.
Совместная пресс-конференция глав МИД Турции
и Сирии Хакана Фидана
и Асада Шейбани в понедельник была неожиданно прервана в момент, когда Фидан отвечал на вопрос журналиста о ситуации в Газе. Произошедшее вызвало резкую реакцию пользователей социальных сетей в Турции, часть из которых расценила инцидент как проявление неуважения к стране.
Как пояснил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели, во время ответа турецкого министра голос переводчика не был слышен в наушниках в зале заседаний.
"Ведущий пресс-конференции, сирийский чиновник, посчитав, что выступление завершено, досрочно закрыл мероприятие", — написал Кечели в соцсети X.
В МИД Турции сообщили, что сирийская сторона впоследствии принесла извинения турецкой делегации за произошедшее.