https://ria.ru/20251224/sboi-2064473706.html
Пользователи Steam жалуются на сбои в работе сервиса
Пользователи Steam жалуются на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 24.12.2025
Пользователи Steam жалуются на сбои в работе сервиса
Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T22:50:00+03:00
2025-12-24T22:50:00+03:00
2025-12-24T22:50:00+03:00
технологии
сша
германия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590590504_217:0:1284:600_1920x0_80_0_0_6285e3eebca4a009c594b910b58da11e.png
https://ria.ru/20251222/roskomnadzor-2063895625.html
сша
германия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590590504_350:0:1150:600_1920x0_80_0_0_7c8752d81f52b753df0775c45e39e926.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, германия, великобритания
Технологии, США, Германия, Великобритания
Пользователи Steam жалуются на сбои в работе сервиса
Пользователи Steam по всему миру столкнулись со сбоями