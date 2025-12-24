Рейтинг@Mail.ru
Пользователи Steam жалуются на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 24.12.2025
22:50 24.12.2025
Пользователи Steam жалуются на сбои в работе сервиса
Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T22:50:00+03:00
2025-12-24T22:50:00+03:00
технологии, сша, германия, великобритания
Технологии, США, Германия, Великобритания
Пользователи Steam жалуются на сбои в работе сервиса

Пользователи Steam по всему миру столкнулись со сбоями

© Steam / FacebookSteam
Steam - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Steam / Facebook
Steam. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
Согласно сайту, сбои начались в среду около 21.32 мск, по состоянию на 22.08 мск поступили более 14 тысяч сообщений о неполадках в работе сервиса. Около 82% пользователей жалуются на потерю связи с сервером, наибольшее число сообщений о неполадках фиксируется в США, Германии и Великобритании, следует из данных платформы.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp
22 декабря, 16:55
 
ТехнологииСШАГерманияВеликобритания
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
