Бельгия считает санкции США против граждан ЕС неприемлемыми

БРЮССЕЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Брюссель выражает возмущение санкциями США против граждан Евросоюза и считает их неприемлемыми.
"Бельгия выражает крайнюю обеспокоенность тем, что пять европейских деятелей, среди которых бывший еврокомиссар Тьерри Бретон, подверглись ограничениям на поездки со стороны США из-за их участия в разработке Акта о цифровых услугах", - написал он в соцсети X.
Прево добавил, что это европейское законодательство, поддержанное всеми государствами-членами, не является актом враждебности в отношении США.
"Накладывать санкции на отдельных лиц в зависимости от экономических неудобств, испытываемых в США, неприемлемо", - заключил глава МИД.
Во вторник американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в Штаты для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Среди них - Бретон , один из главных разработчиков закона Европейского союза о цифровых услугах. Сам экс-еврокомиссар отреагировал на запрет, задавшись вопросом о возвращении в Соединенных Штатах маккартизма - политики конца 1940-х - середины 1950-х годов, направленной на борьбу с левыми силами.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти Европейского союза за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act (DMA)) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta* , Microsoft, X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Европейской комиссии.