На борту разбившегося в Анкаре самолета было семь человек

АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Семь человек, включая начальника генштаба ВС Ливии Мухаммед Али аль-Хаддада находились на борту разбившегося в Анкаре самолета, сообщил глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в результате крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Анкары , заявил глава базирующегося в Триполи правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба. Генпрокуратура Анкары начала расследование инцидента, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

"Двадцать третьего декабря 2025 года четыре человека в составе генерал-полковника Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддада, начальник Генерального штаба Ливии, и его команды, а также три члена экипажа на борту частного самолета вылетели из аэропорта Эсенбога в 20.17 (совпадает с мск) после чего в 20.33 сообщили в центр управления воздушным движением о чрезвычайной ситуации, связанной с электрической неисправностью, и запросили разрешение на экстренную посадку", - сообщил Дуран в соцсети Х.

По его словам, самолет был повторно направлен авиадиспетчерской службой в аэропорт Эсенбога, где были приняты необходимые меры. Начав снижение для экстренной посадки, самолет исчез с экрана радара в 20.36, после чего связь с ним была потеряна.