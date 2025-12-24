Рейтинг@Mail.ru
01:04 24.12.2025 (обновлено: 01:22 24.12.2025)
На борту разбившегося в Анкаре самолета было семь человек
На борту разбившегося в Анкаре самолета было семь человек
Семь человек, включая начальника генштаба ВС Ливии Мухаммед Али аль-Хаддада находились на борту разбившегося в Анкаре самолета, сообщил глава Управления по... РИА Новости, 24.12.2025
На борту разбившегося в Анкаре самолета было семь человек

На разбившемся в Анкаре самолете было семь человек, включая главу Генштаба Ливии

АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Семь человек, включая начальника генштаба ВС Ливии Мухаммед Али аль-Хаддада находились на борту разбившегося в Анкаре самолета, сообщил глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в результате крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Анкары, заявил глава базирующегося в Триполи правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба. Генпрокуратура Анкары начала расследование инцидента, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Генпрокуратура Анкары начала расследование на фоне крушения самолета
Вчера, 23:29
"Двадцать третьего декабря 2025 года четыре человека в составе генерал-полковника Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддада, начальник Генерального штаба Ливии, и его команды, а также три члена экипажа на борту частного самолета вылетели из аэропорта Эсенбога в 20.17 (совпадает с мск) после чего в 20.33 сообщили в центр управления воздушным движением о чрезвычайной ситуации, связанной с электрической неисправностью, и запросили разрешение на экстренную посадку", - сообщил Дуран в соцсети Х.
По его словам, самолет был повторно направлен авиадиспетчерской службой в аэропорт Эсенбога, где были приняты необходимые меры. Начав снижение для экстренной посадки, самолет исчез с экрана радара в 20.36, после чего связь с ним была потеряна.
"В результате поисковых работ, начатых подразделениями министерства внутренних дел, были обнаружены обломки самолета, который, по всей видимости, потерпел крушение, и все соответствующие ведомства тщательно проводят необходимые работы", - уточнил представитель администрации президента Турции.
Флаг Ливии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Причиной крушения самолета в Турции могла быть техошибка, заявили в Ливии
Вчера, 23:28
 
В миреАнкара (провинция)ЛивияТурция
 
 
