20:08 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/rubl-2064458496.html
"Самый сильный". В США сделали необычное заявление о российском рубле
экономика, россия
Экономика, Россия
"Самый сильный". В США сделали необычное заявление о российском рубле

Bloomberg назвал российский рубль самой крепкой валютой в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский рубль за последние 12 месяцев показал самое сильное укрепление к доллару с 1994 года, опередив по этому показателю основные мировые валюты, сообщает агентство Bloomberg.
"В этом году российский рубль опередил все основные валюты по отношению к доллару <…> С начала года рубль укрепился на 45% и на данный момент торгуется около 78 рублей за доллар. <…> Согласно данным, за последние 12 месяцев укрепление рубля было самым сильным как минимум с 1994 года", — говорится в публикации.
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Аналитик раскрыла, на какой вклад лучше положить 100 тысяч рублей в декабре
23 декабря, 02:12
Издание отмечает, что на это повлияло снижение спроса на иностранную валюту в России.
Ранее в ноябре в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ России сообщалось, что укрепление рубля, произошедшее с начала текущего года, в основном уже отразилось на ценах.
Девятнадцатого декабря Банк России по итогам заседания снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 16,00% годовых.

Как менялась ключевая ставка

  • В июне впервые за почти три года ее снизили до 20%, затем в июле ставку установили на уровне 18%, в сентябре — 17, в октябре — 16,5.
  • До этого регулятор ее снижал в сентябре 2022-го — до 7,5%.
  • В середине 2023 года Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
  • В июле прошлого года ставку подняли на два процента — до 18.
  • В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке
20 декабря, 02:17
 
