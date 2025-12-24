"Самый сильный". В США сделали необычное заявление о российском рубле

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский рубль за последние 12 месяцев показал самое сильное укрепление к доллару с 1994 года, опередив по этому показателю основные мировые валюты, сообщает агентство Российский рубль за последние 12 месяцев показал самое сильное укрепление к доллару с 1994 года, опередив по этому показателю основные мировые валюты, сообщает агентство Bloomberg

"В этом году российский рубль опередил все основные валюты по отношению к доллару <…> С начала года рубль укрепился на 45% и на данный момент торгуется около 78 рублей за доллар. <…> Согласно данным, за последние 12 месяцев укрепление рубля было самым сильным как минимум с 1994 года", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что на это повлияло снижение спроса на иностранную валюту в России

Ранее в ноябре в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ России сообщалось, что укрепление рубля, произошедшее с начала текущего года, в основном уже отразилось на ценах.

Девятнадцатого декабря Банк России по итогам заседания снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 16,00% годовых.

Как менялась ключевая ставка

В июне впервые за почти три года ее снизили до 20%, затем в июле ставку установили на уровне 18%, в сентябре — 17, в октябре — 16,5.

До этого регулятор ее снижал в сентябре 2022-го — до 7,5%.

В середине 2023 года Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.

В июле прошлого года ставку подняли на два процента — до 18.

В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.