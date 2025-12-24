https://ria.ru/20251224/rubio-2064211923.html
Рубио и глава МИД Франции продолжат дипломатические усилия по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре согласились с необходимостью продолжить дипломатические усилия для... РИА Новости, 24.12.2025
сша
