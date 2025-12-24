Рейтинг@Mail.ru
Рубио и глава МИД Франции продолжат дипломатические усилия по Украине - РИА Новости, 24.12.2025
01:35 24.12.2025
Рубио и глава МИД Франции продолжат дипломатические усилия по Украине
Рубио и глава МИД Франции продолжат дипломатические усилия по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре согласились с необходимостью продолжить дипломатические усилия для...
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, марко рубио, жан-ноэль барро, мид франции‎, мирный план сша по украине
В мире, США, Марко Рубио, Жан-Ноэль Барро, МИД Франции‎, Мирный план США по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре согласились с необходимостью продолжить дипломатические усилия для украинского урегулирования, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
"Госсекретарь Марко Рубио поговорил с главой МИД Франции", - сообщил госдеп.
Беседа велась по телефону, стороны среди прочего "согласились продолжить сотрудничество по дипломатическим усилиям для завершения" украинского конфликта, говорится в сообщении.
Саммит России и США на Аляске
США хотят понять, на что готова Россия для мира на Украине, заявил Уитакер
00:33
