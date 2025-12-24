Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал о количестве православных на католическом Рождестве
18:41 24.12.2025 (обновлено: 18:51 24.12.2025)
Священник рассказал о количестве православных на католическом Рождестве
Православные составляют до трети посетителей на праздновании Рождества в католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве, в основном... РИА Новости, 24.12.2025
религия, москва, русская православная церковь, римско-католическая церковь
Религия, Религия, Москва, Русская православная церковь, Римско-католическая церковь
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Православные составляют до трети посетителей на праздновании Рождества в католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве, в основном это те, кто приходит в "гости" на службу, рассказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
Католики, придерживающиеся Григорианского и Новоюлианского календарей, празднуют Рождество Христово в ночь на 25 декабря, тогда как Русская православная церковь ориентируется на Юлианский календарь и празднует Рождество в ночь на 7 января.
"Можно, конечно, прийти в гости на службу. У нас в Рождество в соборе минимум треть - православные. Потом мы придем в гости на православное Рождество", – сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли с точки зрения Римско-католической церкви православным отмечать Рождество вместе с католиками 25 декабря.
По его словам, главным образом это те, кому интересно, как католики празднуют Рождество.
Помимо католиков в конце декабря Рождество также празднует большая часть протестантов (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также ряд православных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская и Православная церковь в Америке.
В православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество празднуют дважды - и по Юлианскому, и по Новоюлианскому календарям.
Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри и некоторые протестанты, живут по Юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь на 7 января.
