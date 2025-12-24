Рейтинг@Mail.ru
В "Ростехе" ответили на статью Reuters о гособоронзаказе
12:53 24.12.2025
В "Ростехе" ответили на статью Reuters о гособоронзаказе
В "Ростехе" ответили на статью Reuters о гособоронзаказе
Российский оборонно-промышленный комплекс, как и во времена Великой Отечественной войны, решает важнейшие государственные задачи, направленные, в первую... РИА Новости, 24.12.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
1920
РИА Новости
В "Ростехе" ответили на статью Reuters о гособоронзаказе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс, как и во времена Великой Отечественной войны, решает важнейшие государственные задачи, направленные, в первую очередь, на достижение победы, а не коммерческую прибыль, заявил "Ростех".
"Наш ОПК сейчас – это вообще не про коммерцию и прибыль. Не про капитализацию и рентабельность. Это про решение важнейших государственных задач. Про долг перед страной, если вы не поняли. "Все для фронта, все для Победы!" – не просто красивый лозунг. Это большая национальная идея. Она помогла победить 80 лет назад. Помогает сейчас. И поможет еще не раз, если потребуется", - говорится в Telegram-канале госкорпорации, отреагировавшей на материал агентства Рейтер о том, что в России руководители предприятий якобы живут в страхе подвергнуться уголовному преследованию за неисполнение контрактов в срок.
Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В "Ростехе" рассказали об испытаниях Су-57 с новым двигателем
22 декабря, 08:07
В "Ростехе" подчеркнули, что Рейтер "сдувает пыль с потрепанных нарративов времен перестройки" и эксплуатирует стереотипы из плохого голливудского кино про русских. Такой подход в XXI веке в релизе назван "смешным".
При этом российская оборонка в разы нарастила производство с начала спецоперации, рассказали в госкорпорации. В частности, авиация, бронетехника, артиллерия, беспилотники, боеприпасы поставляются армии в больших объемах и с опережением графиков.
"Да, за срыв гособоронзаказа в России введена суровая ответственность – таково требование времени и по-другому быть не может. Вы, господа из Рейтер, ошиблись в главном: движущая сила нашей "оборонки" – не страх. И не деньги, как на Западе", - добавили в "Ростехе".
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Армата - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В "Ростехе" рассказали о разработке тяжелых БМП
26 июня, 00:09
 
