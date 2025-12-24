При этом российская оборонка в разы нарастила производство с начала спецоперации, рассказали в госкорпорации. В частности, авиация, бронетехника, артиллерия, беспилотники, боеприпасы поставляются армии в больших объемах и с опережением графиков.

"Да, за срыв гособоронзаказа в России введена суровая ответственность – таково требование времени и по-другому быть не может. Вы, господа из Рейтер, ошиблись в главном: движущая сила нашей "оборонки" – не страх. И не деньги, как на Западе", - добавили в "Ростехе".