Володин провел встречу с главой Иркутской области

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и депутатами от субъекта РФ, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, сообщается на сайте палаты парламента.