Володин провел встречу с главой Иркутской области - РИА Новости, 24.12.2025
17:35 24.12.2025
Володин провел встречу с главой Иркутской области
политика, иркутская область, россия, игорь кобзев, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин провел встречу с главой Иркутской области

Володин провел встречу с Кобзевым и депутатами Иркутской области

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и депутатами от субъекта РФ, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, сообщается на сайте палаты парламента.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и депутатами от субъекта РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона и его законодательные инициативы.
Также на сайте сообщается, что Кобзев проинформировал председателя ГД о региональных мерах поддержки участников СВО, развитии экологического туризма и ключевых инфраструктурных проектах, которые реализуются в Иркутской области. Уточняется, что отдельно речь шла об укреплении производственно-технологического комплекса региона.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Встреча Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате
ПолитикаИркутская областьРоссияИгорь КобзевВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
