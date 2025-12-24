Володин провел встречу с главой Иркутской области

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и депутатами от субъекта РФ, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, сообщается на сайте палаты парламента.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и депутатами от субъекта РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона и его законодательные инициативы.
Также на сайте сообщается, что Кобзев проинформировал председателя ГД о региональных мерах поддержки участников СВО, развитии экологического туризма и ключевых инфраструктурных проектах, которые реализуются в Иркутской области. Уточняется, что отдельно речь шла об укреплении производственно-технологического комплекса региона.