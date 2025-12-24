Рейтинг@Mail.ru
Ветераны становления Калининградской области получат выплаты - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/rossiya-2064419009.html
Ветераны становления Калининградской области получат выплаты
Ветераны становления Калининградской области получат выплаты - РИА Новости, 24.12.2025
Ветераны становления Калининградской области получат выплаты
Ветераны становления Калининградской области получат выплаты в год 80-летия региона, который будет отмечаться в следующем году, сообщил губернатор Алексей... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:19:00+03:00
2025-12-24T17:19:00+03:00
калининградская область
ссср
кенигсберг
алексей беспрозванных
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569504646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d3281b10b9e495b2bb91bdcf993981d.jpg
https://ria.ru/20251223/pensii-2063988653.html
калининградская область
ссср
кенигсберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569504646_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bc409a6da48a420448e9eff2f67937c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, ссср, кенигсберг, алексей беспрозванных, происшествия
Калининградская область, СССР, Кенигсберг, Алексей Беспрозванных, Происшествия
Ветераны становления Калининградской области получат выплаты

Беспрозванных: ветераны становления Калининградской области получат выплаты

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкВъезде в город Калининград
Въезде в город Калининград - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Въезде в город Калининград. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 24 дек – РИА Новости. Ветераны становления Калининградской области получат выплаты в год 80-летия региона, который будет отмечаться в следующем году, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"В год 80-летия Калининградской области вводим дополнительную разовую выплату ветеранам становления региона, их больше тысячи человек. Постановление подписал. Размер единоразовой поддержки – 30 тысяч рублей. Она поступит без заявления", - написал Беспрозванных в своем Telegram- канале.
Глава региона поблагодарил жителей Калининградской области, которые восстанавливали ее после войны.
"Вы восстанавливали регион, сейчас мы продолжаем его развивать. Спасибо каждому ветерану становления региона за то, что вы сделали для всех нас", - добавил Беспрозванных.
По окончании войны, 17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кенигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР. В апреле 1946 года президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР", 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую.
Выдача пенсий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россиянам рассказали об изменении порядка выплат пенсий в январе
23 декабря, 05:06
 
Калининградская областьСССРКенигсбергАлексей БеспрозванныхПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала