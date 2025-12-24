КАЛИНИНГРАД, 24 дек – РИА Новости. Ветераны становления Калининградской области получат выплаты в год 80-летия региона, который будет отмечаться в следующем году, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"В год 80-летия Калининградской области вводим дополнительную разовую выплату ветеранам становления региона, их больше тысячи человек. Постановление подписал. Размер единоразовой поддержки – 30 тысяч рублей. Она поступит без заявления", - написал Беспрозванных в своем Telegram- канале.
Глава региона поблагодарил жителей Калининградской области, которые восстанавливали ее после войны.
"Вы восстанавливали регион, сейчас мы продолжаем его развивать. Спасибо каждому ветерану становления региона за то, что вы сделали для всех нас", - добавил Беспрозванных.
По окончании войны, 17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кенигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР. В апреле 1946 года президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР", 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую.
Россиянам рассказали об изменении порядка выплат пенсий в январе
23 декабря, 05:06