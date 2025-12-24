Зарплаты учителей должны быть одинаковыми, не ниже МРОТ, заявил глава СПЧ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зарплаты за ставку учителя в России должны быть одинаковыми, приличными, не ниже МРОТ, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.