Зарплаты учителей должны быть одинаковыми, не ниже МРОТ, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 24.12.2025
17:12 24.12.2025
Зарплаты учителей должны быть одинаковыми, не ниже МРОТ, заявил глава СПЧ
россия
Новости
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зарплаты за ставку учителя в России должны быть одинаковыми, приличными, не ниже МРОТ, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Моя позиция: надо всё упростить. Надо сделать выплаты по ставке везде одинаковые, приличные, не ниже МРОТ. И ставка учителя не должна быть ниже этой суммы. А дальше уже классное руководство, проверка тетрадей, внеклассная работа, местные надбавки", - сказал Фадеев на встрече с журналистами.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
"Неуд" за поведение должен иметь последствия, заявил глава СПЧ
30 апреля, 03:31
 
ОбществоРоссияВалерий Фадеев
 
 
