"Экономика рушится". Журналист рассказал о ситуации в России
17:07 24.12.2025
"Экономика рушится". Журналист рассказал о ситуации в России
"Экономика рушится". Журналист рассказал о ситуации в России
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выступил с резкой критикой в адрес представителей Запада, которые на протяжении многих лет упорно твердили о...
2025-12-24T17:07:00+03:00
2025-12-24T17:07:00+03:00
"Экономика рушится". Журналист рассказал о ситуации в России

Журналист Боуз раскритиковал Запад из-за утверждений о якобы крахе экономики РФ

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выступил с резкой критикой в адрес представителей Запада, которые на протяжении многих лет упорно твердили о неизбежности краха российской экономики.
"Если "российская экономика рушится", как предупреждали западные клоуны на протяжении десятилетий, то россияне об этом не слышали", — написал Боуз.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин проведет заседание Госсовета по подготовке кадров для экономики
Вчера, 15:10
Журналист привел фрагмент выступления российского лидера Владимира Путина, в котором президент заявил, что несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается.
Во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, президент отметил, что Россия сохраняет устойчивость экономики, для этого было принято много важных решений.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Экономика России находится под контролем правительства и ЦБ, заявил Путин
19 декабря, 12:39
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Франция, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Байден и ЕС поставили цель разрушить экономику России, заявил Володин
23 декабря, 12:42
 
РоссияЧей БоузВладимир ПутинФранцияМоскваВ мире
 
 
