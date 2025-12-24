МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выступил с резкой критикой в адрес представителей Запада, которые на протяжении многих лет упорно твердили о неизбежности краха российской экономики.
"Если "российская экономика рушится", как предупреждали западные клоуны на протяжении десятилетий, то россияне об этом не слышали", — написал Боуз.
Журналист привел фрагмент выступления российского лидера Владимира Путина, в котором президент заявил, что несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается.
Во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, президент отметил, что Россия сохраняет устойчивость экономики, для этого было принято много важных решений.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Франция, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.