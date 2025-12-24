Рейтинг@Mail.ru
"Надо объявлять войну". В Польше резко высказались о России - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 24.12.2025 (обновлено: 22:11 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/rossiya-2064402762.html
"Надо объявлять войну". В Польше резко высказались о России
"Надо объявлять войну". В Польше резко высказались о России - РИА Новости, 24.12.2025
"Надо объявлять войну". В Польше резко высказались о России
Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление экс-премьера Польши Лешека Миллера о том, что глава Нацразведки США Тулси Габбард мыслит здраво в вопросе... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:27:00+03:00
2025-12-24T22:11:00+03:00
в мире
россия
польша
сша
тулси габбард
лешек миллер
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914041639_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4844a1de1f1b8537d56daa235cd4fd64.jpg
https://ria.ru/20251224/rossiya-2064371262.html
https://ria.ru/20251224/orban-2064332758.html
https://ria.ru/20251224/es-2064305046.html
россия
польша
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914041639_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_1ffdcf127c4dadf444cd054c459b39a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, сша, тулси габбард, лешек миллер, сергей лавров, нато, евросоюз, украина
В мире, Россия, Польша, США, Тулси Габбард, Лешек Миллер, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Украина

"Надо объявлять войну". В Польше резко высказались о России

© AP Photo / Michal DyjukПольский военнослужащий
Польский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление экс-премьера Польши Лешека Миллера о том, что глава Нацразведки США Тулси Габбард мыслит здраво в вопросе "российской угрозы".
"Желание повоевать у идиотов сильнее, чем любые контраргументы. Вопрос только в том, сколько среди этих поджигателей войны украинских агентов влияния, а сколько польскоязычных "друзей Украины", которые за украденные из нашей помощи денег готовы устроить любую заваруху?" — поинтересовался один комментатор.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Не заметите". На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
Вчера, 15:15
"Западные спецслужбы потерпели поражение. Им не удалось уговорить политиков начать войну, как они ни старались и какие бы "доказательства" ни фабриковали. Наконец-то возвращается нормальность. Надо объявлять войну не России, а "глубинному государству", о котором говорила Габбард!" — отметил другой.
"Европейские элиты отчаянно стремятся к войне, потому что видят близкий крах", — выразил мнение еще один пользователь.
"Коалиция желающих — это группа авантюристов, которые хотят устроить заваруху (лучше всего руками поляков и прибалтов), а потом "взять все в свои руки" и преподнести на блюдечке "готовое решение". Выгодное им самим", — заключили читатели.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Орбан допустил, что 2025-й стал последним мирным годом в Европе
Вчера, 13:44
Ранее бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Евросоюз выставляет себя посмешищем, постоянно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России.
Так политик прокомментировал слова главы Нацразведки США Тулси Габбард о том, что "глубинное государство" стремится втянуть Соединенные Штаты в вооруженный конфликт с Россией и препятствует украинскому мирному процессу, разжигая страх и истерию.
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Страшнейшая угроза". СМИ рассказали о новом шаге ЕС против России
Вчера, 12:06
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияПольшаСШАТулси ГаббардЛешек МиллерСергей ЛавровНАТОЕвросоюзУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала