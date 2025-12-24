МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление экс-премьера Польши Лешека Миллера о том, что глава Нацразведки США Тулси Габбард мыслит здраво в вопросе "российской угрозы".

"Желание повоевать у идиотов сильнее, чем любые контраргументы. Вопрос только в том, сколько среди этих поджигателей войны украинских агентов влияния, а сколько польскоязычных "друзей Украины", которые за украденные из нашей помощи денег готовы устроить любую заваруху?" — поинтересовался один комментатор.

"Западные спецслужбы потерпели поражение. Им не удалось уговорить политиков начать войну, как они ни старались и какие бы "доказательства" ни фабриковали. Наконец-то возвращается нормальность. Надо объявлять войну не России , а "глубинному государству", о котором говорила Габбард !" — отметил другой.

"Европейские элиты отчаянно стремятся к войне, потому что видят близкий крах", — выразил мнение еще один пользователь.

"Коалиция желающих — это группа авантюристов, которые хотят устроить заваруху (лучше всего руками поляков и прибалтов), а потом "взять все в свои руки" и преподнести на блюдечке "готовое решение". Выгодное им самим", — заключили читатели.

Ранее бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Евросоюз выставляет себя посмешищем, постоянно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России.

Так политик прокомментировал слова главы Нацразведки США Тулси Габбард о том, что "глубинное государство" стремится втянуть Соединенные Штаты в вооруженный конфликт с Россией и препятствует украинскому мирному процессу, разжигая страх и истерию.

Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.