"Росатом" изготовил первую партию ядерного топлива для ледокола "Россия"
24.12.2025
"Росатом" изготовил первую партию ядерного топлива для ледокола "Россия"
"Росатом" изготовил первую партию ядерного топлива для ледокола "Россия" - РИА Новости, 24.12.2025
"Росатом" изготовил первую партию ядерного топлива для ледокола "Россия"
Специалисты "Росатома" изготовили первую партию ядерного топлива для будущего самого мощного в мире атомного ледокола "Россия", сообщила пресс-служба топливного РИА Новости, 24.12.2025
"Росатом" изготовил первую партию ядерного топлива для ледокола "Россия"

"Росатом" изготовил первую партию топлива для атомного ледокола "Россия"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты "Росатома" изготовили первую партию ядерного топлива для будущего самого мощного в мире атомного ледокола "Россия", сообщила пресс-служба топливного дивизиона госкорпорации.
"На "Машиностроительном заводе" в Электростали (АО "МСЗ", предприятие топливного дивизиона "Росатома") изготовлена и прошла приемку активная зона для реакторной установки головного атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер". Это первая в истории партия ядерного топлива для новых мощных судовых реакторных установок РИТМ-400", - говорится в сообщении.
Атомоход "Россия" будет работать на двух реакторах РИТМ-400, которые почти вдвое мощнее установок РИТМ-200, созданных для универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (головное судно серии – "Арктика"). Изготовленная головная активная зона предназначена для первого из двух реакторов РИТМ-400.
В отличие от универсальных атомных ледоколов проекта 22220, достаточно маневренных для работы не только на глубокой воде, но и на мелководье, в устьях полярных рек, "Лидер" будет отличаться прежде всего мощью, отмечается в сообщении. Суммарная мощность ледокола составит 120 МВт (на валах), что позволит судну преодолевать льды толщиной свыше четырех метров. Самый мощный в мире атомный ледокол будет способен прокладывать канал шириной около 50 метров. Он обеспечит ритмичность проводки судов в восточном районе акватории Северного морского пути. Во льдах толщиной до 2 метров атомоход обеспечит проводку транспортных судов со скоростью 12 узлов.
Росатом - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Специалисты "Росатома" создали более эффективное ядерное топливо
16 сентября, 14:24
 
