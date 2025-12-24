https://ria.ru/20251224/rossiya-2064374245.html
"Росатом" изготовил первую партию ядерного топлива для ледокола "Россия"
"Росатом" изготовил первую партию ядерного топлива для ледокола "Россия"
Специалисты "Росатома" изготовили первую партию ядерного топлива для будущего самого мощного в мире атомного ледокола "Россия", сообщила пресс-служба топливного
"Росатом" изготовил первую партию ядерного топлива для ледокола "Россия"
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты "Росатома" изготовили первую партию ядерного топлива для будущего самого мощного в мире атомного ледокола "Россия", сообщила пресс-служба топливного дивизиона госкорпорации.
"На "Машиностроительном заводе" в Электростали
(АО "МСЗ", предприятие топливного дивизиона "Росатома
") изготовлена и прошла приемку активная зона для реакторной установки головного атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер". Это первая в истории партия ядерного топлива для новых мощных судовых реакторных установок РИТМ-400", - говорится в сообщении.
Атомоход "Россия" будет работать на двух реакторах РИТМ-400, которые почти вдвое мощнее установок РИТМ-200, созданных для универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (головное судно серии – "Арктика"). Изготовленная головная активная зона предназначена для первого из двух реакторов РИТМ-400.
В отличие от универсальных атомных ледоколов проекта 22220, достаточно маневренных для работы не только на глубокой воде, но и на мелководье, в устьях полярных рек, "Лидер" будет отличаться прежде всего мощью, отмечается в сообщении. Суммарная мощность ледокола составит 120 МВт (на валах), что позволит судну преодолевать льды толщиной свыше четырех метров. Самый мощный в мире атомный ледокол будет способен прокладывать канал шириной около 50 метров. Он обеспечит ритмичность проводки судов в восточном районе акватории Северного морского пути. Во льдах толщиной до 2 метров атомоход обеспечит проводку транспортных судов со скоростью 12 узлов.