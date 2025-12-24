"Росатом" изготовил первую партию ядерного топлива для ледокола "Россия"

Атомоход "Россия" будет работать на двух реакторах РИТМ-400, которые почти вдвое мощнее установок РИТМ-200, созданных для универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (головное судно серии – "Арктика"). Изготовленная головная активная зона предназначена для первого из двух реакторов РИТМ-400.

В отличие от универсальных атомных ледоколов проекта 22220, достаточно маневренных для работы не только на глубокой воде, но и на мелководье, в устьях полярных рек, "Лидер" будет отличаться прежде всего мощью, отмечается в сообщении. Суммарная мощность ледокола составит 120 МВт (на валах), что позволит судну преодолевать льды толщиной свыше четырех метров. Самый мощный в мире атомный ледокол будет способен прокладывать канал шириной около 50 метров. Он обеспечит ритмичность проводки судов в восточном районе акватории Северного морского пути. Во льдах толщиной до 2 метров атомоход обеспечит проводку транспортных судов со скоростью 12 узлов.