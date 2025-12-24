МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Следующий год может оказаться для ЕС лучше нынешнего, если европейские лидеры откажутся от антироссийского курса, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя заявление премьера Италии Джорджи Мелони о том, что 2026-й будет гораздо хуже, чем 2025-й.
"Это заявление справедливо только в том случае, если разжигающая конфликт коалиция сохранит власть и решит начать войну с Россией. Если же они отступят хотя бы от одного из этих пунктов, следующий год может стать первым годом исцеления Запада. Вы этого почти не заметите, но, поверьте, настоящую войну с Россией вы бы заметили", — написал он в социальной сети X.
Во вторник Мелони на церемонии поздравления с рождественскими праздниками заявила сотрудникам правительственного Дворца Киджи, что 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025-й. Она также посоветовала итальянским чиновникам "правильно отдохнуть в эти праздники".
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".