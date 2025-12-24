Рейтинг@Mail.ru
"Не заметите". На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
15:15 24.12.2025 (обновлено: 15:22 24.12.2025)
"Не заметите". На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
2025
Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Следующий год может оказаться для ЕС лучше нынешнего, если европейские лидеры откажутся от антироссийского курса, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя заявление премьера Италии Джорджи Мелони о том, что 2026-й будет гораздо хуже, чем 2025-й.
"Это заявление справедливо только в том случае, если разжигающая конфликт коалиция сохранит власть и решит начать войну с Россией. Если же они отступят хотя бы от одного из этих пунктов, следующий год может стать первым годом исцеления Запада. Вы этого почти не заметите, но, поверьте, настоящую войну с Россией вы бы заметили", — написал он в социальной сети X.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Орбан допустил, что 2025-й стал последним мирным годом в Европе
Вчера, 13:44
Во вторник Мелони на церемонии поздравления с рождественскими праздниками заявила сотрудникам правительственного Дворца Киджи, что 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025-й. Она также посоветовала итальянским чиновникам "правильно отдохнуть в эти праздники".
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Страшнейшая угроза". СМИ рассказали о новом шаге ЕС против России
Вчера, 12:06
 
