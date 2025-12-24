Деятельность B4Ukraine* признали нежелательной в России

"По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности международной некоммерческой организации Stichting B4Ukraine Foundation* (B4Ukraine*, Королевство Нидерландов), являющейся коалицией более 100 организаций гражданского общества", - сообщили в ведомстве.

По данным надзорного ведомства, деятельность B4Ukraine* сосредоточена на мониторинге экспорта российской нефти и газа с целью усиления санкций и ограничения доступа к мировому рынку для нашей страны, отслеживании компаний, которые остались на российском рынке после начала СВО.