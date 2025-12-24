Деятельность B4Ukraine* признали нежелательной в России

https://ria.ru/20251224/rossija-2064419653.html
24.12.2025
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости.
Деятельность международной некоммерческой организации Stichting B4Ukraine Foundation*, которая реализует программы и проекты по дискредитации руководства РФ, признана в России нежелательной, сообщили
в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
"По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности международной некоммерческой организации Stichting B4Ukraine Foundation* (B4Ukraine*, Королевство Нидерландов), являющейся коалицией более 100 организаций гражданского общества", - сообщили в ведомстве.
По данным надзорного ведомства, деятельность B4Ukraine* сосредоточена на мониторинге экспорта российской нефти и газа с целью усиления санкций и ограничения доступа к мировому рынку для нашей страны, отслеживании компаний, которые остались на российском рынке после начала СВО.
"На российском направлении реализуются программы и проекты по дискредитации руководства РФ
. Участники фонда проводят информационные и расследовательские кампании в целях усиления санкционного давления, взаимодействуют с нежелательными в нашей стране организациями", - добавили в ГП РФ.
* Организация признана нежелательной в России.