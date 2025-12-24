Рейтинг@Mail.ru
20th Century Fox сохранила права на товарный знак в России
05:53 24.12.2025
20th Century Fox сохранила права на товарный знак в России
20th Century Fox сохранила права на товарный знак в России
Американская кинокомпания 20th Century Fox сохранила права на товарный знак для работы в России до 2036 года, следует из данных электронной базы Роспатента, с... РИА Новости, 24.12.2025
2025
20th Century Fox сохранила права на товарный знак в России

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Американская кинокомпания 20th Century Fox сохранила права на товарный знак для работы в России до 2036 года, следует из данных электронной базы Роспатента, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, товарный знак 20th Century Fox будет действовать для возможной работы в России до июня 2036 года. Соответствующее решение было принято в декабре 2025 года.
Под своим товарным знаком компания планирует распространять немые, звуковые и разговорные фильмы.
