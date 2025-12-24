https://ria.ru/20251224/rossija-2064227360.html
20th Century Fox сохранила права на товарный знак в России
20th Century Fox сохранила права на товарный знак в России - РИА Новости, 24.12.2025
20th Century Fox сохранила права на товарный знак в России
Американская кинокомпания 20th Century Fox сохранила права на товарный знак для работы в России до 2036 года, следует из данных электронной базы Роспатента, с... РИА Новости, 24.12.2025
20th Century Fox сохранила права на товарный знак в России
