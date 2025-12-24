Рейтинг@Mail.ru
Стал известен размер прожиточного минимума в России на 2026 год - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/rossija-2064213217.html
Стал известен размер прожиточного минимума в России на 2026 год
Стал известен размер прожиточного минимума в России на 2026 год - РИА Новости, 24.12.2025
Стал известен размер прожиточного минимума в России на 2026 год
Размер прожиточного минимума на душу населения в России в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей, для трудоспособного населения он окажется чуть выше - 20 644 РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T01:59:00+03:00
2025-12-24T01:59:00+03:00
россия
игорь балынин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_21a63bae73142a9623f52174dadb235c.jpg
https://ria.ru/20251212/mrot-2061690595.html
https://ria.ru/20251014/gosduma-2048084352.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4f86dd5a6d33efc41ef78c57e916e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь балынин, общество
Россия, Игорь Балынин, Общество
Стал известен размер прожиточного минимума в России на 2026 год

РИА Новости: прожиточный минимум в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Размер прожиточного минимума на душу населения в России в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей, для трудоспособного населения он окажется чуть выше - 20 644 рубля, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"В 2026 году установлены следующие величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации: на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рубля, пенсионеров - 16 288 рублей, детей - 18 371 рубля", - сказал Балынин.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на заседании Генерального Совета партии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
МРОТ в 2026 году на треть превысит прожиточный минимум, заявил Медведев
12 декабря, 15:57
Он уточнил, что в регионах России размеры прожиточных минимумов на душу населения и по основным социально-демографическим группам устанавливаются высшими исполнительными органами с учетом мнения региональной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
«
"Прожиточный минимум в целом по РФ предназначен, например, для оценки уровня жизни населения РФ при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ; формирования федерального бюджета и другого", - объяснил эксперт.
В субъектах же прожиточный минимум нужен для оценки уровня жизни населения при разработке региональных социальных программ, для оказания государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, а также для формирования бюджетов субъектов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В ГД предложили увеличить детский прожиточный минимум
14 октября, 01:06
 
РоссияИгорь БалынинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала