Стал известен размер прожиточного минимума в России на 2026 год
Стал известен размер прожиточного минимума в России на 2026 год - РИА Новости, 24.12.2025
Стал известен размер прожиточного минимума в России на 2026 год
Размер прожиточного минимума на душу населения в России в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей, для трудоспособного населения он окажется чуть выше - 20 644 РИА Новости, 24.12.2025
Стал известен размер прожиточного минимума в России на 2026 год
РИА Новости: прожиточный минимум в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Размер прожиточного минимума на душу населения в России в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей, для трудоспособного населения он окажется чуть выше - 20 644 рубля, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"В 2026 году установлены следующие величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации: на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рубля, пенсионеров - 16 288 рублей, детей - 18 371 рубля", - сказал Балынин
Он уточнил, что в регионах России
размеры прожиточных минимумов на душу населения и по основным социально-демографическим группам устанавливаются высшими исполнительными органами с учетом мнения региональной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"Прожиточный минимум в целом по РФ предназначен, например, для оценки уровня жизни населения РФ при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ; формирования федерального бюджета и другого", - объяснил эксперт.
В субъектах же прожиточный минимум нужен для оценки уровня жизни населения при разработке региональных социальных программ, для оказания государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, а также для формирования бюджетов субъектов.