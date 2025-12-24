Стал известен размер прожиточного минимума в России на 2026 год

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Размер прожиточного минимума на душу населения в России в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей, для трудоспособного населения он окажется чуть выше - 20 644 рубля, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.