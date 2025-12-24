Рейтинг@Mail.ru
Россия будет добиваться возвращения дипсобственности в США, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2025
00:41 24.12.2025
Россия будет добиваться возвращения дипсобственности в США, заявили в МИД
Россия будет добиваться возвращения дипсобственности в США, заявили в МИД
Россия продолжит добиваться возвращения своей дипломатической собственности в США, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T00:41:00+03:00
2025-12-24T00:41:00+03:00
2025
Россия будет добиваться возвращения дипсобственности в США, заявили в МИД

Гусаров: Россия продолжит добиваться возвращения своей дипсобственности в США

© AP Photo / Alexander F. YuanВъезд в жилой комплекс в районе Глен-Коув штат Нью-Йорк, являющийся дипсобственностью РФ
Въезд в жилой комплекс в районе Глен-Коув штат Нью-Йорк, являющийся дипсобственностью РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Alexander F. Yuan
Въезд в жилой комплекс в районе Глен-Коув штат Нью-Йорк, являющийся дипсобственностью РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия продолжит добиваться возвращения своей дипломатической собственности в США, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
"Мы продолжим добиваться возвращения российской дипсобственности. Для нас восстановление наших нарушенных прав собственности остается безусловным приоритетом в контексте широкой нормализации отношений, о чем американская сторона хорошо осведомлена", - сказал он в интервью "Известиям".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Россия "дожмет" США в вопросе дипсобственности, заявил Рябков
