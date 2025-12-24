https://ria.ru/20251224/rossija-2064208020.html
Россия будет добиваться возвращения дипсобственности в США, заявили в МИД
Россия будет добиваться возвращения дипсобственности в США, заявили в МИД
Россия продолжит добиваться возвращения своей дипломатической собственности в США, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров. РИА Новости, 24.12.2025
Гусаров: Россия продолжит добиваться возвращения своей дипсобственности в США