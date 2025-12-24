https://ria.ru/20251224/rosaviatsiya-2064320138.html
В Оренбурге и Орске сняли ограничения на работу аэропорта
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Оренбурга и Орска, сообщает Росавиация. РИА Новости, 24.12.2025
