Рогов раскритиковал план Зеленского по урегулированию на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине является бегством от реальности.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский представил проект в среду в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
"План Зеленского далек от мира. Это бегство от реальности. Он не учитывает ситуацию на земле", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленский своим вариантом урегулирования конфликта преследует одну цель – как можно дольше сохраниться у власти.
"По сути, Зеленский стремится не к миру на постукраинском пространстве, а к заморозке конфликта, которая нужна ВСУ для передышки и перевооружения", - добавил Рогов.