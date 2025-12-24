Рогов раскритиковал план Зеленского по урегулированию на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине является бегством от реальности.