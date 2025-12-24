Рейтинг@Mail.ru
Рогов раскритиковал план Зеленского по урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/rogov-2064341729.html
Рогов раскритиковал план Зеленского по урегулированию на Украине
Рогов раскритиковал план Зеленского по урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.12.2025
Рогов раскритиковал план Зеленского по урегулированию на Украине
Председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:20:00+03:00
2025-12-24T14:20:00+03:00
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир рогов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg
https://ria.ru/20250424/rogov-2013085695.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ba1ac519c6bd1b46b4fc67eb45cc687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Рогов раскритиковал план Зеленского по урегулированию на Украине

РИА Новости: Рогов назвал проект Зеленского по Украине бегством от реальности

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине является бегством от реальности.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский представил проект в среду в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
"План Зеленского далек от мира. Это бегство от реальности. Он не учитывает ситуацию на земле", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленский своим вариантом урегулирования конфликта преследует одну цель – как можно дольше сохраниться у власти.
"По сути, Зеленский стремится не к миру на постукраинском пространстве, а к заморозке конфликта, которая нужна ВСУ для передышки и перевооружения", - добавил Рогов.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров, заявил Рогов
24 апреля, 05:24
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир РоговЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала