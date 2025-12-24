Рейтинг@Mail.ru
Медведев поднял вопрос компенсаций за ущерб СССР в борьбе с укронацизмом - РИА Новости, 24.12.2025
11:03 24.12.2025
Медведев поднял вопрос компенсаций за ущерб СССР в борьбе с укронацизмом
Медведев поднял вопрос компенсаций за ущерб СССР в борьбе с укронацизмом
Пункт о выплате России компенсаций за ущерб, который понес СССР в борьбе с украинскими националистами на Западной Украине в 1940-1950 годы, может войти в... РИА Новости, 24.12.2025
в мире, россия, ссср, украина, дмитрий медведев
Медведев поднял вопрос компенсаций за ущерб СССР в борьбе с укронацизмом

Медведев: возмещение ущерба СССР от укронацизма может войти в документ по СВО

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пункт о выплате России компенсаций за ущерб, который понес СССР в борьбе с украинскими националистами на Западной Украине в 1940-1950 годы, может войти в будущий документ по итогам специальной военной операции, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" для журнала "Родина" предложил рассмотреть вопрос о подсчете ущерба, который понес СССР в борьбе с украинскими националистами на Западной Украине в 1940-1950 годы, по его словам, получателем компенсаций за этот ущерб должна стать Россия.
"Если нынешние и будущие так называемые украинские власти продолжат открыто считать себя идейными и политическими наследниками террористов типа Бандеры, Шухевича, Мельника, Стецько, Охримовича, Лебедя и им подобных, признавать на государственном уровне высокую роль этих военных преступников в становлении "самостийности" современной Украины, то пункт о возмещении ущерба нашей стране как правопреемнице Союза ССР вполне может войти в будущий документ по итогам СВО на Украине", - написал Медведев.
Председатель политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев назвал украинские традиции наследием стран СССР
