Киев согласится на СЭЗ в Донбассе только путем референдума, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2025
11:41 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/referendum-2064294125.html
Киев согласится на СЭЗ в Донбассе только путем референдума, пишут СМИ
в мире
киев
сша
донбасс
владимир зеленский
мирный план сша по украине
киев
сша
донбасс
в мире, киев, сша, донбасс, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Киев, США, Донбасс, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Киев согласится на СЭЗ в Донбассе только путем референдума, пишут СМИ

Киев согласится на предложенную США СЭЗ в Донбассе только путем референдума

© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Киев готов согласиться на предложенную США свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь, как утверждается, на украинский проект плана по урегулированию конфликта.
Как сообщил телеканал, украинский проект плана в среду представил Владимир Зеленский в ходе общения с украинскими журналистами.
"Обсуждается потенциальная свободная экономическая зона на территории Донбасса - для ее утверждения Украина готова провести референдум на подконтрольных ей территориях", - говорится в материале на сайте телеканала.
Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне. По информации телеканала, если решение будет принято, между Украиной, США и РФ будет заключено отдельное соглашение, определяющее статус специальной экономической зоны.
Заголовок открываемого материала