Киев согласится на СЭЗ в Донбассе только путем референдума, пишут СМИ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Киев готов согласиться на предложенную США свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь, как утверждается, на украинский проект плана по урегулированию конфликта.