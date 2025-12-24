https://ria.ru/20251224/razgovor-2064321595.html
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Алиева
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Алиева
Состоявшийся в среду телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева был очень теплым и нужным, заявил... РИА Новости, 24.12.2025
