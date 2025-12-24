Рейтинг@Mail.ru
03:52 24.12.2025 (обновлено: 04:31 24.12.2025)
Прокуратура контролирует дело о пострадавших в Москве сотрудниках ДПС
Прокуратура контролирует дело о пострадавших в Москве сотрудниках ДПС
москва, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту инцидента на юге Москвы, в результате которого пострадали два сотрудника ДПС, сообщает прокуратура Москвы.
Ранее СК РФ сообщил, что московские следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Как сообщили в прокуратуре столицы, на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.
"Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
СК устанавливает обстоятельства инцидента с сотрудниками ДПС в Москве
МоскваПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
