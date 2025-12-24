Прокуратура контролирует дело о пострадавших в Москве сотрудниках ДПС

Как сообщили в прокуратуре столицы, на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.

"Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.