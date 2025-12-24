https://ria.ru/20251224/pvo-2064455801.html
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 24.12.2025
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
москва
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
Средства ПВО сбили два летевших на Москву дрона