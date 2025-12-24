Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 31 украинский дрон - РИА Новости, 24.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 24.12.2025 (обновлено: 13:31 24.12.2025)
Силы ПВО сбили 31 украинский дрон
Силы ПВО сбили 31 украинский дрон
Российская ПВО за три часа перехватила и уничтожила 31 украинский БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 24.12.2025
безопасность, брянская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море
Силы ПВО сбили 31 украинский дрон

Средства ПВО сбили 31 беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа ЗРК
Боевое дежурство экипажа ЗРК - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа ЗРК . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российская ПВО за три часа перехватила и уничтожила 31 украинский БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду.
"24 декабря в период с 10.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 18 БПЛА - над территорией Брянской области, семь БПЛА - над территорией Белгородской области, три БПЛА - над акваторией Черного моря, два БПЛА - над территорией Калужской области и один БПЛА - над территорией Рязанской области", - следует из сообщения российского военного ведомства.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США
22 декабря, 22:49
 
