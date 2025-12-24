https://ria.ru/20251224/pvo-2064329221.html
Силы ПВО сбили 31 украинский дрон
Силы ПВО сбили 31 украинский дрон - РИА Новости, 24.12.2025
Силы ПВО сбили 31 украинский дрон
Российская ПВО за три часа перехватила и уничтожила 31 украинский БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 24.12.2025
