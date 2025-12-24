Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 24.12.2025 (обновлено: 10:15 24.12.2025)
ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника над российскими регионами
ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 24.12.2025
ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника над российскими регионами
Российские силы ПВО за три часа перехватили и уничтожили 23 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
оренбургская область
безопасность, республика крым, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф), оренбургская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Оренбургская область
ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника над российскими регионами

ПВО утром уничтожила 23 украинских беспилотника над российскими регионами

© Фото : соцсетиСлед от ракеты ПВО
След от ракеты ПВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские силы ПВО за три часа перехватили и уничтожили 23 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду.
"24 декабря с 07.00 мск до 10.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: девять - над территорией Республики Крым, шесть – над территорией Оренбургской области, три – над территорией Калужской области, два – над территорией Брянской области и по одному БПЛА уничтожены над Московским регионом и над территориями Республики Башкортостан и Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымКалужская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Оренбургская область
 
 
