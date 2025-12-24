https://ria.ru/20251224/pvo-2064255095.html
ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника над российскими регионами
ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника над российскими регионами
Российские силы ПВО за три часа перехватили и уничтожили 23 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
оренбургская область
