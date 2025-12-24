Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 172 украинских дрона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 24.12.2025 (обновлено: 07:26 24.12.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 172 украинских дрона
Силы ПВО за ночь уничтожили 172 украинских дрона - РИА Новости, 24.12.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 172 украинских дрона
Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 172 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 24.12.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 172 украинских дрона

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 172 украинских дрона

Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 172 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 110 – над территорией Брянской области, 20 – над территорией Белгородской области, 14 – над территорией Калужской области, 12 – над территорией Тульской области, шесть – над территорией Орловской области, четыре – над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, три – над территорией Липецкой области и по одному – над территориями Волгоградской, Курской и Смоленской областей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
