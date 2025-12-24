https://ria.ru/20251224/pvo-2064233675.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 172 украинских дрона
Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 172 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
