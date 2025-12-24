Рейтинг@Mail.ru
Автор "Открытия Крымского моста" с Путиным рассказал об интересе к картине - РИА Новости, 24.12.2025
08:19 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/putnina-2064237495.html
Автор "Открытия Крымского моста" с Путиным рассказал об интересе к картине
Автор "Открытия Крымского моста" с Путиным рассказал об интересе к картине - РИА Новости, 24.12.2025
Автор "Открытия Крымского моста" с Путиным рассказал об интересе к картине
Несколько человек хотели купить картину "Открытие Крымского моста", на которой изображен президент России Владимир Путин, и подарить ее главе государства,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T08:19:00+03:00
2025-12-24T08:19:00+03:00
россия
владимир путин
российская академия художеств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064153955_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_9f702a4e726793a608a4d25eabe64770.jpg
россия
россия, владимир путин, российская академия художеств
Россия, Владимир Путин, Российская академия художеств
Автор "Открытия Крымского моста" с Путиным рассказал об интересе к картине

Картину "Открытие Крымского моста" с Путиным хотели купить для президента

© Российская академия художествОлег Путнин. "Открытие Крымского моста". 2024 год
Олег Путнин. Открытие Крымского моста. 2024 год - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Российская академия художеств
Олег Путнин. "Открытие Крымского моста". 2024 год. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Несколько человек хотели купить картину "Открытие Крымского моста", на которой изображен президент России Владимир Путин, и подарить ее главе государства, рассказал РИА Новости автор картины, художник Олег Путнин.
Выставка "Лавандовое море" открылась в Российской академии художеств во вторник и продлится до 11 января. На ней представили картину "Открытие Крымского моста", на которой изображен Путин.
"На самом деле несколько человек хотели ее купить для того, чтобы подарить президенту", - сказал художник.
Картина "Открытие Крымского моста" была написана в 2024 году. Ранее она нигде не выставлялась, публика впервые может увидеть ее в стенах Российской академии художеств.
Президент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
РИА Новости выяснило, какая картина висит на стене у Путина
21 декабря, 01:11
 
РоссияВладимир ПутинРоссийская академия художеств
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
