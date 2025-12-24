Автор "Открытия Крымского моста" с Путиным рассказал об интересе к картине

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Несколько человек хотели купить картину "Открытие Крымского моста", на которой изображен президент России Владимир Путин, и подарить ее главе государства, рассказал РИА Новости автор картины, художник Олег Путнин.

Выставка "Лавандовое море" открылась в Российской академии художеств во вторник и продлится до 11 января. На ней представили картину "Открытие Крымского моста", на которой изображен Путин

"На самом деле несколько человек хотели ее купить для того, чтобы подарить президенту", - сказал художник.