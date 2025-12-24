Рейтинг@Mail.ru
Художник Путнин хотел бы показать Путину картину с его изображением - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:39 24.12.2025 (обновлено: 06:47 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/putnin-2064231410.html
Художник Путнин хотел бы показать Путину картину с его изображением
Художник Путнин хотел бы показать Путину картину с его изображением - РИА Новости, 24.12.2025
Художник Путнин хотел бы показать Путину картину с его изображением
Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин рассказал РИА Новости, что хотел бы показать президенту России Владимиру Путину картину "Открытие... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T06:39:00+03:00
2025-12-24T06:47:00+03:00
культура
россия
владимир путин
российская академия художеств
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064153955_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_9f702a4e726793a608a4d25eabe64770.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063582107.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064153955_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e3f2febe3875e96d1885aef2a9ec05d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, российская академия художеств, культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Российская академия художеств, Культура
Художник Путнин хотел бы показать Путину картину с его изображением

Автор картины "Открытие Крымского моста" хочет показать ее Путину

© Российская академия художествОлег Путнин. "Открытие Крымского моста". 2024 год
Олег Путнин. Открытие Крымского моста. 2024 год - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Российская академия художеств
Олег Путнин. "Открытие Крымского моста". 2024 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин рассказал РИА Новости, что хотел бы показать президенту России Владимиру Путину картину "Открытие Крымского моста" с его изображением.
Картину "Открытие Крымского моста", на которой изображен Путин, представили на выставке "Лавандовое море" в Российской академии художеств во вторник.
"Я бы с большим удовольствием показал ее Владимиру Владимировичу. Думаю, что, может быть, она ему понравится. Эта работа вдохновляющая. Тут есть динамика, жизнь, сюжет и современная история. Также отражена и его личная заслуга в том, что строительство и запуск Крымского моста осуществились", - сказал Путнин.
Президент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
РИА Новости выяснило, какая картина висит на стене у Путина
21 декабря, 01:11
 
КультураРоссияВладимир ПутинРоссийская академия художествКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала