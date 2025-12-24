https://ria.ru/20251224/putnin-2064231410.html
Художник Путнин хотел бы показать Путину картину с его изображением
Художник Путнин хотел бы показать Путину картину с его изображением - РИА Новости, 24.12.2025
Художник Путнин хотел бы показать Путину картину с его изображением
Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин рассказал РИА Новости, что хотел бы показать президенту России Владимиру Путину картину "Открытие... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T06:39:00+03:00
2025-12-24T06:39:00+03:00
2025-12-24T06:47:00+03:00
культура
россия
владимир путин
российская академия художеств
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064153955_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_9f702a4e726793a608a4d25eabe64770.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063582107.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064153955_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e3f2febe3875e96d1885aef2a9ec05d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, российская академия художеств, культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Российская академия художеств, Культура
Художник Путнин хотел бы показать Путину картину с его изображением
Автор картины "Открытие Крымского моста" хочет показать ее Путину
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин рассказал РИА Новости, что хотел бы показать президенту России Владимиру Путину картину "Открытие Крымского моста" с его изображением.
Картину "Открытие Крымского моста", на которой изображен Путин
, представили на выставке "Лавандовое море" в Российской академии художеств
во вторник.
"Я бы с большим удовольствием показал ее Владимиру Владимировичу. Думаю, что, может быть, она ему понравится. Эта работа вдохновляющая. Тут есть динамика, жизнь, сюжет и современная история. Также отражена и его личная заслуга в том, что строительство и запуск Крымского моста осуществились", - сказал Путнин.