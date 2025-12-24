https://ria.ru/20251224/putin-2064460960.html
Путин поручил закрепить понятие "командный игровой вид спорта"
Путин поручил закрепить понятие "командный игровой вид спорта" - РИА Новости, 24.12.2025
Путин поручил закрепить понятие "командный игровой вид спорта"
Президент России Владимир Путин поручил закрепить в законодательстве понятие "командный игровой вид спорта" и наделить Минспорт полномочиями по определению... РИА Новости, 24.12.2025
россия
владимир путин
спорт
