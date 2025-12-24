Путин поручил утвердить правила видов спорта, не являющихся национальными

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось 6 ноября. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить... разработку и утверждение правил видов спорта, включенных в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта, а также признание спортивных дисциплин таких видов спорта", - указано в перечне поручений.

В первый раздел этого реестра входят признанные виды спорта за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных, национальных видов спорта, а также видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне.