Путин поручил утвердить правила видов спорта, не являющихся национальными
20:23 24.12.2025 (обновлено: 20:44 24.12.2025)
Путин поручил утвердить правила видов спорта, не являющихся национальными
Путин поручил утвердить правила видов спорта, не являющихся национальными
Путин поручил утвердить правила видов спорта, не являющихся национальными

Путин поручил утвердить правила для таких видов спорта, как крикет и капоэйра

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить правила признанных видов спорта, не являющихся национальными, к таким относятся, например, крикет, регбол, капоэйра, спортивная йога и лазерный бой.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось 6 ноября. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить... разработку и утверждение правил видов спорта, включенных в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта, а также признание спортивных дисциплин таких видов спорта", - указано в перечне поручений.
В первый раздел этого реестра входят признанные виды спорта за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных, национальных видов спорта, а также видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне.
Сейчас этот раздел содержит следующие виды спортивных дисциплин: регбол, флаинг диск, автомодельный спорт, спортивная йога, водно-спасательное многоборье, крикет, спортивный бридж, боулспорт, капоэйра, лазерный бой, джутайдо, силовой спорт, шахбокс.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин поручил провести съезд учителей физкультуры
ОбществоРоссияВладимир ПутинСпорт
 
 
