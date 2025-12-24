Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил снять необоснованные ограничения для выполнения разрядов - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 24.12.2025 (обновлено: 20:19 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/putin-2064459897.html
Путин поручил снять необоснованные ограничения для выполнения разрядов
Путин поручил снять необоснованные ограничения для выполнения разрядов - РИА Новости, 24.12.2025
Путин поручил снять необоснованные ограничения для выполнения разрядов
Российский лидер Владимир Путин поручил снять необоснованные ограничения прав граждан в части, относящейся к возможности выполнения спортивных разрядов и... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T20:18:00+03:00
2025-12-24T20:19:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064454953.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил снять необоснованные ограничения для выполнения разрядов

Путин поручил снять часть ограничений на выполнение спортивных разрядов и званий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поручил снять необоснованные ограничения прав граждан в части, относящейся к возможности выполнения спортивных разрядов и званий, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… обеспечить… совершенствование Единой всероссийской спортивной классификации, предусмотрев, в том числе, снятие установленных в 2025 году необоснованных ограничений прав граждан в части, касающейся возможности выполнения спортивных разрядов и званий, а также включение в названную классификацию требований и норм по видам спорта, включенным в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 10 ноября 2026 года, ответственный - премьер России Михаил Мишустин, следует из перечня.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин поручил подготовить поправки для единого реестра тренеров
Вчера, 19:36
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала