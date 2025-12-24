https://ria.ru/20251224/putin-2064459897.html
Путин поручил снять необоснованные ограничения для выполнения разрядов
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поручил снять необоснованные ограничения прав граждан в части, относящейся к возможности выполнения спортивных разрядов и званий, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… обеспечить… совершенствование Единой всероссийской спортивной классификации, предусмотрев, в том числе, снятие установленных в 2025 году необоснованных ограничений прав граждан в части, касающейся возможности выполнения спортивных разрядов и званий, а также включение в названную классификацию требований и норм по видам спорта, включенным в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 10 ноября 2026 года, ответственный - премьер России Михаил Мишустин
