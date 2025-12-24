https://ria.ru/20251224/putin-2064457765.html
Путин поручил обеспечить доступ к данным о состоянии здоровья детей
Путин поручил обеспечить доступ к данным о состоянии здоровья детей - РИА Новости, 24.12.2025
Путин поручил обеспечить доступ к данным о состоянии здоровья детей
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возможность получения персоналом медкабинетов образовательных организаций сведений о состоянии и... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T20:00:00+03:00
2025-12-24T20:00:00+03:00
2025-12-24T20:00:00+03:00
общество
россия
владимир путин
россия
Путин поручил обеспечить доступ к данным о состоянии здоровья детей
Путин поручил обеспечить получение медкабинетами данных о здоровье детей
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возможность получения персоналом медкабинетов образовательных организаций сведений о состоянии и динамике здоровья детей, занимающихся спортом.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: а) обеспечить возможность получения персоналом медицинских кабинетов образовательных организаций с использованием государственных информационных систем в сферах образования, медицины, физической культуры и спорта достоверной и актуальной информации о состоянии и динамике здоровья детей, занимающихся физической культурой и спортом, а также рекомендаций по уровню их физической активности и спортивной нагрузке, определив порядок предоставления доступа к таким информации и рекомендациям", - говорится в тексте документа.
Поручение должно быть исполнено до 30 декабря 2026 года.
Также Путин
поручил проанализировать потребности субъектов РФ
в организациях допобразования спортивной подготовки, с интернатами для проживания обучающихся. Следует также проанализировать потребности в финансовом обеспечении, необходимом для материально-технического оснащения таких организаций, их содержания и функционирования. Следует представить предложения по совершенствованию мер поддержки таких организаций. Поручение должно быть исполнено до 20 мая 2026 года.