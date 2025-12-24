https://ria.ru/20251224/putin-2064457369.html
Путин поручил внести изменения в закон о физической подготовке детей
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину внести в законодательство изменения, которые отнесут деятельность по физической подготовке детей к образовательной, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих отнесение деятельности, направленной на физическую подготовку и физическое развитие детей (включая оказание физкультурно-оздоровительных услуг), к образовательной деятельности", - говорится в документе.
Доклад - до 15 апреля 2026 года, следует из перечня.