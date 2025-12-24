Путин поручил внести изменения в закон о физической подготовке детей

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину внести в законодательство изменения, которые отнесут деятельность по физической подготовке детей к образовательной, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.