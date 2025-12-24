https://ria.ru/20251224/putin-2064457212.html
Путин поблагодарил гендиректора "КАМАЗа" за поддержку сотрудников на СВО
Путин поблагодарил гендиректора "КАМАЗа" за поддержку сотрудников на СВО - РИА Новости, 24.12.2025
Путин поблагодарил гендиректора "КАМАЗа" за поддержку сотрудников на СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина за гуманитарную поддержку своих сотрудников в зоне специальной... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T19:56:00+03:00
2025-12-24T19:56:00+03:00
2025-12-24T20:17:00+03:00
россия
владимир путин
сергей когогин
камаз (завод)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064419631_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_8b07aa7948d38080b460ea718b8c2b06.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064411166.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064419631_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_dc6283459903f264c75907138ef49336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей когогин, камаз (завод)
Россия, Владимир Путин, Сергей Когогин, КамАЗ (завод)
Путин поблагодарил гендиректора "КАМАЗа" за поддержку сотрудников на СВО
Путин поблагодарил "КАМАЗ" за гуманитарную поддержку сотрудников в зоне СВО