19:56 24.12.2025 (обновлено: 20:17 24.12.2025)
Путин поблагодарил гендиректора "КАМАЗа" за поддержку сотрудников на СВО
Путин поблагодарил гендиректора "КАМАЗа" за поддержку сотрудников на СВО

Путин поблагодарил "КАМАЗ" за гуманитарную поддержку сотрудников в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор публичного акционерного общества "КАМАЗ" Сергей Кogogин, получивший звание Героя труда РФ
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор публичного акционерного общества КАМАЗ Сергей Когогин, получивший звание Героя труда РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина за гуманитарную поддержку своих сотрудников в зоне специальной военной операции.
Российский лидер в среду вручил в Кремле государственные награды выдающимся деятелям культуры и спорта, работникам предприятий и общественным деятелям. После церемонии глава государства пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Когогин рассказал, что компания передала 120 тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации.
"Везде, где служат наши сотрудники (в зоне СВО - ред.), с первых дней не бросаем", - сказал глава ПАО "КАМАЗ".
"Да я знаю. Спасибо Вам большое", - ответил Путин.
Путин назвал главу "Камаза" Когогина легендой автоспорта
