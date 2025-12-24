https://ria.ru/20251224/putin-2064456929.html
Путин поручил направить предложения по подготовке Совета по спорту
Путин поручил направить предложения по подготовке Совета по спорту - РИА Новости, 24.12.2025
Путин поручил направить предложения по подготовке Совета по спорту
Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента направить в кабмин РФ предложения, сформированные при подготовке и проведении Совета по спорту 6...
2025-12-24T19:51:00+03:00
2025-12-24T19:51:00+03:00
2025-12-24T19:51:00+03:00
россия
владимир путин
россия
россия, владимир путин
Путин поручил направить предложения по подготовке Совета по спорту
Путин поручил направить в кабмин предложения по развитию спорта 6 ноября
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента направить в кабмин РФ предложения, сформированные при подготовке и проведении Совета по спорту 6 ноября, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета опубликован на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации: обобщить при участии комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Физическая культура и спорт" предложения, сформированные при подготовке и проведении 6 ноября 2025 года заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта участниками указанного заседания, и направить эти предложения для рассмотрения в правительство Российской Федерации", - говорится в документе.
Срок выполнения – 20 января 2026 года.