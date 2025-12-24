Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил направить предложения по подготовке Совета по спорту - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/putin-2064456929.html
Путин поручил направить предложения по подготовке Совета по спорту
Путин поручил направить предложения по подготовке Совета по спорту - РИА Новости, 24.12.2025
Путин поручил направить предложения по подготовке Совета по спорту
Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента направить в кабмин РФ предложения, сформированные при подготовке и проведении Совета по спорту 6... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T19:51:00+03:00
2025-12-24T19:51:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062734991_0:269:2924:1914_1920x0_80_0_0_10f0ff97fed2afb21c160baad2e81696.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064456752.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062734991_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d661490e3219e313f123b1d43fd8aaf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил направить предложения по подготовке Совета по спорту

Путин поручил направить в кабмин предложения по развитию спорта 6 ноября

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента направить в кабмин РФ предложения, сформированные при подготовке и проведении Совета по спорту 6 ноября, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета опубликован на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации: обобщить при участии комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Физическая культура и спорт" предложения, сформированные при подготовке и проведении 6 ноября 2025 года заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта участниками указанного заседания, и направить эти предложения для рассмотрения в правительство Российской Федерации", - говорится в документе.
Срок выполнения – 20 января 2026 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин поручил создать условия для обучения спортсменов сборных команд
Вчера, 19:50
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала