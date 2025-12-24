https://ria.ru/20251224/putin-2064456752.html
Путин поручил создать условия для обучения спортсменов сборных команд
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по переводу на индивидуальный учебный план спортсменов сборных команд России,... РИА Новости, 24.12.2025
Путин поручил представить индивидуальные учебные планы для спортсменов сборных