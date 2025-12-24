Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать условия для обучения спортсменов сборных команд - РИА Новости, 24.12.2025
19:50 24.12.2025
Путин поручил создать условия для обучения спортсменов сборных команд
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по переводу на индивидуальный учебный план спортсменов сборных команд России,... РИА Новости, 24.12.2025
общество, россия, владимир путин, спорт
Общество, Россия, Владимир Путин, Спорт
Путин поручил создать условия для обучения спортсменов сборных команд

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по переводу на индивидуальный учебный план спортсменов сборных команд России, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... представить предложения... о создании особых условий для получения качественного образования спортсменами-членами спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе путем их перевода на обучение по индивидуальному учебному плану", - говорится в документе.
Доклад - до 15 апреля 2026 года, следует из перечня.
Путин поручил представить предложения по тесту на управление дронами в ГТО
ОбществоРоссияВладимир ПутинСпорт
 
 
