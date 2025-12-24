https://ria.ru/20251224/putin-2064456160.html
Путин поручил провести съезд учителей физкультуры
Путин поручил провести съезд учителей физкультуры - РИА Новости, 24.12.2025
Путин поручил провести съезд учителей физкультуры
Президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с правительством Тульской области обеспечить проведение Всероссийского съезда учителей... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T19:44:00+03:00
2025-12-24T19:44:00+03:00
2025-12-24T19:44:00+03:00
общество
россия
тульская область
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050112922_0:148:3322:2016_1920x0_80_0_0_4c99378a41116c3e5140a7e651f183bf.jpg
https://ria.ru/20251201/sport-2059028342.html
россия
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050112922_565:0:3296:2048_1920x0_80_0_0_712a12225e2919ba6efeb7439791523b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, тульская область, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий миляев
Общество, Россия, Тульская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Миляев
Путин поручил провести съезд учителей физкультуры
Путин поручил правительству провести съезд учителей физкультуры