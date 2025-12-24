Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил провести съезд учителей физкультуры - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/putin-2064456160.html
Путин поручил провести съезд учителей физкультуры
Путин поручил провести съезд учителей физкультуры - РИА Новости, 24.12.2025
Путин поручил провести съезд учителей физкультуры
Президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с правительством Тульской области обеспечить проведение Всероссийского съезда учителей... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T19:44:00+03:00
2025-12-24T19:44:00+03:00
общество
россия
тульская область
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050112922_0:148:3322:2016_1920x0_80_0_0_4c99378a41116c3e5140a7e651f183bf.jpg
https://ria.ru/20251201/sport-2059028342.html
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050112922_565:0:3296:2048_1920x0_80_0_0_712a12225e2919ba6efeb7439791523b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, тульская область, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий миляев
Общество, Россия, Тульская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Миляев
Путин поручил провести съезд учителей физкультуры

Путин поручил правительству провести съезд учителей физкультуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с правительством Тульской области обеспечить проведение Всероссийского съезда учителей физической культуры.
Перечень поручений президента по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Тульской области обеспечить проведение Всероссийского съезда учителей физической культуры", - говорится в документе.
Отмечается, что срок выполнения обозначен на 30 апреля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Школьники во время уроков в гимнастическом зале - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Глава Минпросвещения рассказал о школьной программе по физкультуре
1 декабря, 19:28
 
ОбществоРоссияТульская областьВладимир ПутинМихаил МишустинДмитрий Миляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала