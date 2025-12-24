Путин поручил приравнять звание работника физкультуры Украины к российскому

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил приравнять звание заслуженного работника физкультуры и спорта Украины, присвоенное нынешним гражданам РФ, к российскому, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.

"Администрации президента Российской Федерации... рассмотреть вопрос о приравнивании почетных званий "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины", "Заслуженный работник физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики" и "Заслуженный работник физической культуры Луганской Народной Республики", присвоенных лицам, являющимся в настоящее время гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей на день их принятия в Российскую Федерацию, к почетному званию "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", - говорится в тексте документа.