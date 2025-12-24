Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил приравнять звание работника физкультуры Украины к российскому - РИА Новости, 24.12.2025
19:40 24.12.2025
Путин поручил приравнять звание работника физкультуры Украины к российскому
Президент России Владимир Путин поручил приравнять звание заслуженного работника физкультуры и спорта Украины, присвоенное нынешним гражданам РФ, к российскому, РИА Новости, 24.12.2025
россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, спорт
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Спорт
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил приравнять звание заслуженного работника физкультуры и спорта Украины, присвоенное нынешним гражданам РФ, к российскому, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации... рассмотреть вопрос о приравнивании почетных званий "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины", "Заслуженный работник физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики" и "Заслуженный работник физической культуры Луганской Народной Республики", присвоенных лицам, являющимся в настоящее время гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей на день их принятия в Российскую Федерацию, к почетному званию "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Администрации президента поручается предоставить доклад по данному вопросу до 20 февраля 2026 года, уточняется в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин поручил представить предложения по тесту на управление дронами в ГТО
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСпорт
 
 
