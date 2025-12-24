Путин поручил подготовить поправки для единого реестра тренеров

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подготовить поправки в законодательство для создания единого реестра тренеров, где в том числе будут данные об их квалификации, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: определение порядка формирования и ведения Минспортом России единого реестра тренеров (тренеров-преподавателей), содержащего в том числе сведения о профессиональной деятельности тренеров (тренеров-преподавателей), об их квалификации, образовании и достижениях, о применении к ним спортивной дисквалификации или иной спортивной санкции (если они применялись), а также определение порядка предоставления доступа к таким сведениям", - говорится в документе.
Срок выполнения – 20 июля 2026 года.