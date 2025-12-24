Путин поручил разработать целевые показатели по укреплению здоровья детей

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать целевые показатели по укреплению здоровья и физическому развитию детей, включая физическую подготовленность к военной службе.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ… обеспечить: разработку при участии ФМБА России, Национального центра спортивной медицины и ведущих научных организаций комплексных целевых показателей, характеризующих динамику укрепления здоровья детей и их физическое развитие, включая физическую подготовленность к военной службе, а также методик оценки эффективности деятельности, в том числе межведомственной, органов публичной власти всех уровней, образовательных и иных организаций по достижению таких показателей", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 10 ноября 2026 года, ответственный - премьер России Михаил Мишустин.