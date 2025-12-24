Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил регионам поощрять тренеров за успехи спортсменов
19:24 24.12.2025
Путин поручил регионам поощрять тренеров за успехи спортсменов
Путин поручил регионам поощрять тренеров за успехи спортсменов
Путин поручил регионам поощрять тренеров за успехи спортсменов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам поощрять тренеров, включая первых, за подготовку спортсменов высокого класса, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации предусматривать меры поощрения тренеров за участие в подготовке спортсменов высокого класса (включая первых тренеров таких спортсменов) с учетом единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", - говорится в тексте документа.
Доклад должен быть предоставлен, как уточняется в документе, до 1 декабря 2026 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин поручил подготовить провести соревнования "Школьная лигa"
© 2025 МИА «Россия сегодня»
