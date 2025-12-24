https://ria.ru/20251224/putin-2064453154.html
Путин поручил регионам поощрять тренеров за успехи спортсменов
Путин поручил регионам поощрять тренеров за успехи спортсменов - РИА Новости, 24.12.2025
Путин поручил регионам поощрять тренеров за успехи спортсменов
Президент России Владимир Путин поручил регионам поощрять тренеров, включая первых, за подготовку спортсменов высокого класса
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил регионам поощрять тренеров, включая первых, за подготовку спортсменов высокого класса, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован
на сайте Кремля.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации предусматривать меры поощрения тренеров за участие в подготовке спортсменов высокого класса (включая первых тренеров таких спортсменов) с учетом единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", - говорится в тексте документа.
Доклад должен быть предоставлен, как уточняется в документе, до 1 декабря 2026 года.